Trabalho: aprender é a principal estratégia para se manter no mercado em tempos de crise

Há bem pouco tempo, o sucesso profissional estava resumido a conclusão de um curso superior, um emprego numa organização sólida, talvez, uma pós graduação e pronto. No entanto, o mundo mudou e os cenários profissionais também. Recentemente, o Estudo Global de Tendências de Talentos 2020,da Mercer, identificou quatro tendências para esse ano e, dentre elas, a requalificação ganhou destaque especial.

No entanto, os especialistas em carreira alertam para o fato de que, mais importante do que a capacitação permanente, é saber onde buscar e qual o conhecimento necessário para garantir a permanência num mercado de trabalho em constantes e profundas mudanças. Até por que, as demais tendências diagnosticadas nesse estudo apontam para: o foco no futuro, a intuição com ciência e energia e a experiência.

De acordo com o futurista, head de inovação da Ayoo e diretor-coordenador do Disruptive MBA Luiz Candreva, não existe um único caminho de formação e requalificação que assegure o sucesso profissional.

“Hoje, esse aprimoramento profissional passa pelo princípio defendido por Alvin Toffler, que é necessário aprender a aprender, desaprender e reaprender”, diz Candreva, ressaltando que a capacidade de aprender é, na verdade, a habilidade do futuro, ou seja, a capacidade de metamorfose é o que essencialmente vai dar longevidade à relevância das pessoas no mundo corporativo.

Luiz Candreva diz que não existem fórmulas prontas de formação e a empregabilidade, mas assegura que a capacidade de adaptação é fundamental ( foto: Divulgação)

Apesar das empresas reconhecerem a requalificação como o investimento de talento mais importante para impulsionar o sucesso do negócio (99% das organizações investem na transformação), muitas relatam lacunas significativas nas habilidades da força de trabalho.

Onde formar

Para o líder em inícios de carreiras da Macer, Rafael Recarte, essas lacunas nascem em virtude de um cenário onde tudo é muito efêmero, por um lado, e, por outro, falta ao profissional descobrir como conectar o que é aprendido na vida com as oportunidades do cotidiano. “Nesses cenários altamente disruptivos dos mercados de trabalho, especialmente, nesse período de quarentena, é preciso esquecer fórmulas antigas, que mostravam que o aprendizado era reduzido a reprodução de conhecimentos para um momento onde o aprendizado precisa ocorrer fora de fórmulas prontas”, esclarece.

Rafael salienta que esse é um momento oportuno para o profissional abandonar suas zonas de conforto e começar a pensar nas habilidades que ele pode desenvolver para dar ao seu trabalho um diferencial.

O representante da Macer ressalta que nunca houve tanta necessidade de profissionais capazes de atuar em solução de problemas, gestão de experiências dos clientes finais, gestões de projetos e em habilidades digitais. “Observe que essas necessidades de mercado não pertencem a uma área específica, elas dizem respeito às habilidades e competências transversais, que passam por diversas áreas e que vão exigir que o profissional saiba propor soluções dentro desse quadro de incertezas”, pontua.

Em tempos de pandemia, a empresa TIM, por exemplo, investiu na requalificação dos seus colaboradores com temas que fugiam das questões mais pontuais e focam na compreensão desse novo momento de trabalho. De acordo com o diretor de Desenvolvimento, Educação e Inclusão no RH da TIM, Giacomo Strazza, o investimento na educação corporativa vem abordando questões como mindset ágil, gestão de desafios, empoderamento e inteligência emocional. “O mundo do trabalho vai mudar, a pandemia acelerou uma transformação e acredito que os profissionais que estiverem mais preparados para essa nova realidade poderão se sobressair no futuro”, completa.

Vale destacar que o Estudo Global de Tendências de Talentos 2020 da Mercer foi realizado a partir de pesquisas com mais de 7.300 executivos sênior de negócios, líderes de RH e funcionários de nove setores-chave, em 34 países.



