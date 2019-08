Trade turístico se reúne e planeja novo tipo de visitação para Salvador

Com o objetivo de aproximar o turista que escolhe Salvador como destino e conhecê-lo melhor, a capital baiana sediou nesta quarta-feira (7) a 4ª edição do evento Hospitality Experience, com o tema 'O Impacto das Inovações Tecnológicas na Experiência da Hospitalidade'.

Participaram do encontro profissionais do ramo de hotéis, pousadas, resorts, albergues e flats, que se reuniram no Porto Salvador Eventos, no bairro do Comércio, para discutir qual é o perfil de quem visita Salvador. Também foi debatido de que forma é possível promover um turismo de experiência para esse público. A modalidade visa, além de promover a visita aos cartões-postais da cidade e os tradicionais 'city tours', incentivar o viajante a se aprofundar na cultura e costumes da região.

A opção do turismo de experiência, classificada como mais vantajosa para o visitante, permite a chance de vivenciar novas experiências, com um roteiro válido tanto para quem já conhece a cidade como para quem a visita pela primeira vez.

Embora exista há muito tempo no exterior, como em Portugal e na Itália, por exemplo, o turismo de experiência surgiu no Brasil apenas em 2006, através de uma iniciativa do Ministério do Turismo e do Sebrae, que implantaram um projeto experimental no Rio Grande do Sul, com o objetivo de divulgar a região da uva e do vinho. Além de demonstrar os diferenciais do destino, o projeto fez sucesso com os visitantes e se expandiu para outros locais do país.

Em Salvador, esse formato de viagem já está sendo implantado pela prefeitura através do secretário Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Cláudio Tinoco.

“Nós fazemos uma série de ações de capacitação de operadores e agentes de viagens, inclusive fora de Salvador, nos principais mercados emissores. Essa oportunidade que temos hoje, de trazer esses agentes e operadores para viverem essa grande experiência, é para fazer com que essas pessoas tenham, sim, uma melhor condição de colocar Salvador na sua prateleira de negócios", declarou.

"Quando esses profissionais de turismo estão no destino conhecendo quais são os nossos atrativos, as nossas inovações, eles retornam muito melhores e mais qualificados para colocar Salvador como uma opção de venda para um potencial viajante. Isso influencia diretamente o segmento do turismo de experiência”, completou.

Tinoco também revelou quais são os desafios de se investir no turismo de experiência em Salvador e como o visitante pode ter acesso aos relatos de quem já vivenciou esse tipo de viagem.

“Primeiro é preciso se ter um destino qualificado. A gente venceu isso, nos últimos seis anos, com uma requalificação dos nossos principais ativos como a Orla e o Centro Histórico. Quando melhoramos a infraestrutura dessas áreas mais turísticas, oferecendo melhor acessibilidade, implantando novos atrativos, trazemos algo de novo até mesmo para despertar o interesse daqueles que já passaram por Salvador. Isso fideliza o turista. Só no site oficial do turismo de Salvador, temos mais de 700 experiências contadas por muitos turistas que já passaram pela cidade e que podem ser acessadas em qualquer parte do mundo”, completou.

Evento

O Hospitality Experience também contou com a presença do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Seção Bahia (ABIH-BA), Glicério Lemos, que falou sobre a importância da nova modalidade turística para Salvador.

“Não é aquele modelo tradicional que o turista entra no ônibus e fica rodando a cidade e fica por isso mesmo. Eles poderão entender o que nós, baianos, fazemos no nosso dia a dia, como ir na Feira de São Joaquim ou no Mercado do Rio Vermelho, por exemplo. Algo mais humanizado, uma forma de enriquecimento de outras opções, não somente dos pontos tracionais que eles já conhecem”, contou.

Já o presidente da Associação Brasileira de Operadores de Turismo (Braztoa), Roberto Nedelciu, garantiu que o objetivo da empresa em fomentar o turismo de experiência da cidade é poder mostrar para os profissionais e agentes de viagens as possibilidades desta área.

“Imagine o turista vir para Salvador e visitar as mesmas coisas sempre, como a Igreja do Bonfim, Praia do Forte, entre outros. Eles voltam sem conhecer outros aspectos importantes da cidade. Existem outras oportunidades, são coisas que podem ser visitadas e que vão encantar cada vez mais os turistas. É uma experiência que vem dando certo no mundo inteiro. Isso ajuda os agentes de viagens conquistarem seus clientes cada vez mais”, garantiu.

Representando o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Bahia (Sebrae-BA), o gerente regional Rogério Cerqueira garantiu que a empresa está empenhada em oferecer cursos de capacitação para os gestores e profissionais do ramo de hotelaria.

“Pensando na questão de que o turista vem para a cidade pensando em conhecer tudo aquilo que a natureza já traz, eles também querem levar na memória as experiências que tiveram. Isso passa diretamente pela preparação que os empresários do ramo precisam ter para que o turista carregue isso com ele e vá além daquilo que um site de busca pode trazer”, revelou.

O Sebrae Bahia oferece, para empresários e profissionais que trabalham com turismo, cursos de capacitações nas áreas de Gestão, Inovação e Atendimento. Os interessados devem procurar uma unidade do Sebrae ou as empresas parceiras, como a Salvador Destination, a prefeitura de Salvador através da Secult, a ABIH. Depois, devem solicitar a visita de um dos gestores para apresentar o plano de capacitação para adesão.

Programação

A programação contempla diversas ações. Nesta quarta-feira (7), primeiro dia do evento, acontecem palestras, painéis de debates, lounge de negócios, entre outros.

Já na quinta-feira (8) é realizada a Rodada de Negócios, promovendo o contato direto de operadores de turismo, agentes de viagem, hoteleiros e receptivos, com o intuito de fazer negócios, ampliar a rede de contatos, e apresentar novos produtos para incrementar as vendas.

O Experiência Braztoa promove capacitações ministradas por especialistas do setor e atividades sensoriais, como atração cultural, gastronomia e outros.

* Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier