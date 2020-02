Tradição do Pierrot de Plataforma é passada para novas gerações

Nada de trio elétrico ou banda com instrumentos musicais. O grupo Pierrot de Plataforma leva para a Avenida apenas fantasias e alegria. Neste domingo (23) de Carnaval, 14 integrantes participaram do desfile no Circuito Osmar. “Quando a gente bota a máscara, as crianças ficam em cima da gente para tirar fotos. É gratificante mostrar nossa alegria para elas. É uma maravilha”, vibra o eletricista Robson Bunes, presidente do grupo há 28 anos.

O grupo foi criado em Plataforma em 1960 e inicialmente só desfilava no bairro. Só em 1996 passou a se apresentar no Circuito Osmar. “Em 1998 começamos a fazer parte do Carnaval oficialmente. Hoje, estamos na programação do Carnaval de Salvador”, orgulha-se Robson, que tem 48 anos. “Por mais que tenha trio elétrico, ainda há espaço para a gente. Nós somos o Pierrot de Plataforma e com certeza vamos estar na Avenida por muitos e muitos anos ainda”, avisa.

Até por que a tradição é passada de geração em geração. Filha de Robson Bunes, Raiana, de oito anos, também estava fantasiada. “É bom sair de casa e se divertir, é muito legal”, disse a pequena.

Ela não era a mais nova do grupo. No desfile deste domingo, o posto era de Noah Caetano, de apenas dois anos. Os chorinhos que rolavam de vez em quando mostravam que ele não estava tão à vontade com o calor e o barulho, mas a mãe fez questão que ele conhecesse a folia. “É uma tradição de família. Eu participei desde os seis meses de vida e acho importante que ele participe”, afirmou a secretária Stefani Bunes, de 21 anos.

