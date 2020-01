Tráfego de veículos será interditado na Avenida Sete neste final de semana

O tráfego de veículos será interditado neste sábado (18) e domingo (19) na Avenida Sete de Setembro, no Centro. O bloqueio será realizado a partir da Casa D’Itália até o Relógio de São Pedro. Além disso, será preciso impedir o fluxo de veículos também Rua Politeama. De acordo com informações da Transalvador, a medida visa garantir o andamento das obras de requalificação da avenida. No sábado, as interdições ocorrerão entre às 14h e 21h. Já no domingo (19), o bloqueio acontece das 7h às 19h.

O condutor que estiver Campo Grande com destino à Praça Castro Alves tem duas alternativas. A primeira é descer até o bairro do Comércio e subir pela Ladeira da Montanha. A outra opção é seguir para o Vale dos Barris, acessar a Rua Direita da Piedade de onde pode chegar na Av. Joana Angélica. Nesta via, o condutor deve virar à esquerda, na rua Engenheiro Silva Lima, que fica logo após o prédio do antigo Instituto de Previdência do Servidor (IPS). A partir daí, ele pode chegar na rua do Paraíso, via que leva até à Av. Sete de Setembro após o ponto de interdição.

Agentes de trânsito estarão pela região para orientar os condutores e pedestres sobre o bloqueio e as opções de tráfego.