Tráfego em Ondina será interditado neste final de semana

Entre esta sexta-feira (01) e domingo (03), o tráfego de veículos na Avenida Oceânica, em Ondina, será interditado no sentido Rio Vermelho para a conclusão das obras de macrodrenagem pluvial da região. A interdição ocorrerá a partir das 21h desta sexta, no trecho entre o Morro do Cristo e a Avenida Adhemar de Barros. O tráfego voltará à normalidade a partir das 6h de domingo.

O acesso à Avenida Oceânica pela Rua Professor Sabino Silva, no sentido Rio Vermelho, também será interditado para o tráfego. Os veículos que trafegam pelos locais interditados terão como opção de tráfego acessar a Rua Arthur Neiva e Avenida Centenário. O acesso de moradores do trecho entre o Cristo e o Othon será liberado na barreira do Morro do Cristo. Já os residentes do Ondina Apart Hotel deverão utilizar a barreira localizada na Avenida Adhemar de Barros.

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os condutores sobre as alterações, além de painéis de mensagem luminosa dispostos em pontos estratégicos. Não haverá alteração no tráfego para quem segue no sentido Barra, os condutores continuarão acessando a Rua Dr. Oswaldo Ribeiro e Rua Prof. Sabino Silva.