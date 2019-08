Tráfego na Avenida ACM terá nova alteração a partir da noite desta quinta (15)

O tráfego de veículos na Avenida Antônio Carlos Magalhães, na região do Itaigara, terá novas modificações a partir das 23h desta quinta-feira (15). De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a intervenção ocorrerá sempre de 23h às 4h,

As mudanças ocorrerão para que sejam instaladas vigas de concreto dos viadutos em construção para a implantação dos corredores exclusivos do BRT. Nos fins de semana a pista não sofrerá mudança no trânsito.

Desta vez, apenas a saída do Itaigara, sentido Shopping da Bahia, será interditada para tráfego nas imediações do Shopping Paseo. Essa intervençã deve ocorrer até a próxima quinta-feira (22) e, depois, entre os dias 30 de agosto a 3 de setembro. Para facilitar o trânsito, o acesso ao bairro, que ficava fechado até então, estará liberado.

“Durante a última modificação não foram registrados problemas de tráfego, e acreditamos que desta vez haverá ainda menos transtorno, visto que o acesso ao bairro estará liberado”, contou Fabrizzio Muller, superintendente da Transalvador.

“De qualquer forma, teremos agentes de trânsito e painéis luminosos nas proximidades dos bloqueios para orientar os condutores que estejam passando pelo local”, concluiu Muller.

Os veículos que circulam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego, sentido Shopping da Bahia, as ruas Anísio Teixeira, Wanderley Pinho, e Av. Paulo VI, saindo ao lado do Hiper Posto, na Avenida ACM. A conclusão da instalação dos viadutos de acesso e saída do Itaigara é dezembro deste ano.