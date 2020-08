Traficante do Subúrbio que ostentava armas nas redes sociais é morto pela polícia

Um traficante que costumava postar fotos e vídeos ostentando armas, nas redes sociais, acabou morto durante um confronto com a polícia, na madrugada desta quinta-feira (13), em uma ação conjunta das Rondesps Atlântico e Baía de Todos os Santos (BTS).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que armas, munições e colete balístico foram apreendidos com o traficante, que é envolvido com homicídios no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Segundo a SSP, os policiais patrulhavam na 4ª travessa da Paz, no bairro de Rio Sena, quando encontraram homens armados.

"Na tentativa de efetuar as capturas, houve confronto e dois traficantes acabaram feridos. Eles foram socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram", informa a SSP, por meio de nota. Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, fabricada na República Tcheca, um revólver calibre 38, munições, um colete balístico, porções de maconha e um rádio comunicador.

Na unidade de saúde, os PMs perceberam que um dos resistentes possuía passagens, tinha envolvimento com tráfico de drogas e assassinatos e costumava postar fotos e vídeos com armas nas redes sociais.