Traficante é preso com 14 kg de cocaína escondidos em carro em Santo Amaro

Um traficante foi preso com cerca de 14 kg de cocaína na quarta-feira (23) em Santo Amaro, no Recôncavo baiano. Ele foi interceptado em uma caminhonete na BR-420, depois de ser seguido por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) desde a BR-101, na altura de Santo Antônio de Jesus.

Os policiais agiram após uma denúncia de tráfico de drogas. As equipes foram deslocadas até a BR-101, onde avistaram o carro suspeito, uma Strada, e começaram o acompanhamento tático.

Depois que o veículo foi interceptado em Santo Amaro, os policiais fizeram uma fiscalizaço detalhada no carro. O motorista de 44 anos entregou uma carteira de habilitação que os policiais verificaram que estava na verdade no nome do irmão dele.

As equipes estranharam o comportamento e a história contada pelo motorista para se justificar. Eles vistoriaram a caminhonete e acharam a droga em um compartimento oculto do carro. Um teste com reagentes químicos comprovou que se tratava de cocaína pura.

A apreensão foi avaliada em R$ 1,7 milhão pela PRF. O traficante contou que saiu de São Paulo e levacria a droga para Feira de Santana. Ele se perdeu durante o caminho e acabou fazendo uma parada em Santo Amaro. O detido vai responder por tráfico de drogas e falsidade ideológica, por tentar se passar pelo irmão.

Essa é a segunda apreensão de cocaína que a PRF fez em sete dias na Bahia. No último dia 17, 62 kg da droga foram apreendidos em Vitória da Conquista.