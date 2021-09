Traficante é preso com submetralhadora, pistola e R$ 8 mil em Itabuna

Um traficante de drogas, que não teve a identidade divulgada, foi preso após ser flagrado com uma submetralhadora, uma pistola calibre 9mm, carregadores, munições e R$ 8 mil em espécie. O flagrante foi feito por eEquipes das Rondas Especiais (Rondesp) Sul, no final da tarde de terça-feira (28), na cidade de Itabuna no sul do estado.

Os PMs realizavam ações de combate ao tráfico de drogas, no bairro de Antique, na Rua A1, quando decidiram abordar um homem que carregava uma mochila. Dentro dela os militares localizaram os materiais ilícitos. O criminoso foi apresentado, na Delegacia Territorial (DT) de Itabuna, que investigará a origem das armas e da alta quantia em espécie.