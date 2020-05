Traficante é preso dentro de carro de aplicativo na Via Regional

Suspeito de praticar diversos homicídios e traficar drogas na localidade do Vietnã, bairro de Águas Claras, foi preso na madrugada desta segunda-feira (11), por policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras), durante abordagem a um veículo de aplicativo na Via Regional. O criminoso estava armado e com drogas.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), com ele foram encontrados uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, um carregador para o mesmo calibre com seis munições, 88 pinos de cocaína e um celular.

“Apreensões como essa, às 4h, refletem a importância da intensificação do policiamento durante o amanhecer. Pegamos um criminoso de relevante periculosidade”, ressaltou o comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Central, coronel Paulo Coutinho. O homem foi conduzido junto com o material apreendido para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHHP), no bairro da Pituba.