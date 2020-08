Traficante é preso em festa de paredão no bairro de Mussurunga

Um traficante que não teve a identidade divulgada foi preso em flagrante com meio quilo de maconha durante uma festa do tipo paredão, que acontecia no bairro de Mussurunga, no final da noite de domingo (23). O evento acabou encerrado por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico. Os PMs foram até o bairro após receberem uma denúncia anônima do evento, que chegou a ser postado nas redes sociais.

Na localidade de Baixinha de Mussurunga a aglomeração foi flagrada e encerrada pelos militares. Entre adultos e adolescentes, que ouviam som alto fazendo uso de bebidas alcoólicas e drogas, foi capturado um traficante com meio quilo de maconha. O entorpecente era comercializado no evento. O criminoso e a maconha apreendida foram apresentados na Central de Flagrantes.