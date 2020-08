Traficante fingia ser entregador de aplicativo para distribuir drogas em Salvador

Um homem que usava bicicleta e uma mochila de aplicativo de entregas foi capturado pela polícia, na tarde desta quinta-feira (20), no bairro do Nordeste de Amaralina, após uma equipe da Rondas Especiais (Rondesp/Atlântico) constatar que ele usava esta modalidade para fazer delivery de drogas em bairros ricos de Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o criminoso confessou que repassava entorpecentes para clientes da Pituba, Itaigara, Horto Florestal e Rio Vermelho. Com ele foram apreendidos 2 kg de maconha, separados em sacos, uma balança, R$ 25 e um celular. O caso foi registrado na 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho).

"Recebemos denúncias e passamos a observar o deslocamento desse traficante. Importante ressaltar que essas pessoas de classe média e alta, consumidoras de drogas, financiam as armas usadas por traficantes. Recentemente tivemos um confronto com uma quadrilha que atua no Nordeste de Amaralina. A população que cobra da gente, muitas vezes, é a mesma que consome os entorpecentes", desabafou o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany Júnior.