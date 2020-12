Traficante foge do Nordeste de Amaralina e acaba preso na Federação

Um foragido da Justiça foi preso na noite de quinta-feira (3), no Engenho Velho da Federação. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele é um dos líderes da facção que atua no Complexo do Nordeste de Amaralina e tinha mandado por homicídios.

Com a informação da fuga dele da região do Nordeste e de possível esconderijo, na localidade do Forno, guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico aumentaram as varreduras, na Federação.

Ainda de acordo com a SSP, ele tentou fugir correndo, mas foi cercado e preso com 80 porções de maconha. Na semana passada, o criminoso, segundo investigações, liderou bondes que assassinou rivais em outros bairros da capital.

O traficante foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).