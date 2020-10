Traficante foragido é morto pela PM no Vale das Pedrinhas

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um foragido da Justiça foi morto na manhã desta quinta-feira (29) no complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, em operação da Rondesp Atlântico. O nome dele não foi divulgado, mas o CORREIO apurou que se trata de Ivo Boa Morte Nascimento, 35 anos, que era apontado como gerente do tráfico na região.

Ele tinha passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Uma pistola turca foi apreendida com ele pelos policiais militares.

Os PMs patrulhavam no Vale das Pedrinhas quando perceberam um grupo de homens e se aproximaram para abordagem. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ao notar a chegada dos policias, os suspeitos atiraram e houve confronto. Um deles ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Durante a prestação de socorro, os PMs constataram que se tratava de um traficante com mandado de prisão em aberto.

No hospital, o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu. Além da pistola calibre 9mm fabricada na Turquia, foram apreendidos com ele carregador, munições, 69 trouxas de maconha, celular e anotações do tráfico de drogas.

