Traficante que vendia drogas no cartão de crédito é preso em Salvador

Um traficante que vendia cocaína e permitia que os clientes pagassem pela droga no crédito foi preso na manhã desta sexta-feira (10) pelas Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico. Com o criminoso foram apreendidos uma máquina de cartão, porções de cocaína, uma pistola calibre 380, carregador e munições.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSA-BA), o suspeito, que vendia drogas em bairros nobres de Salvador foi preso no Alto de Ondina durante uma abordagem da viatura da Rondesp.

"Informações iniciais indicam que esse traficante vendia as drogas em bairros nobres dessa região e oferecia a possibilidade do pagamento com cartão de crédito. Essas informações serão apuradas pela Polícia Civil", destacou o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany Júnior.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes.