Traficantes chamam policiais de ladrões por desviarem 800 kg de cocaína

Parece que o jogo virou. Em uma troca de mensagens em um grupo de WhatsApp, traficantes de droga se mostraram revoltados com policiais civid do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). De acordo com os contraventores, os oficiais apreenderam uma tonelada de cocaína da quadrilha, mas só apresentaram oficialmente 200 kg e desviaram o restante.

A apreensão aconteceu em 28 de julho de 2021,1.040 kg de cocaína foram encontradas escondidos em uma carga de açúcar na Baixada Santista. A droga iria por navio para a Europa, via porto de Santos, e seria vendida por R$ 200 milhões.

As mensagens dos traficantes no grupo de WhatsApp criado com o nome "trabalho forte" e vídeos com imagens da droga foram expostas na noite desta quinta-feira (27) no Jornal da Band.

No dia da apreensão, três homens foram presos. Os donos da droga, no entanto, não foram sequer indiciados. Um deles é um megatraficante com ligações com o PCC.

Os três pequenos traficantes presos foram levados para a sede da 6ª Delegacia de Combate às Facções Criminosas, no prédio do Deic, no Carandiru, zona norte de São Paulo, e autuados em flagrante por associação ao tráfico. No boletim de ocorrência, ao qual a reportagem teve acesso, consta que foram apreendidos 200 tabletes de cocaína.

Os megatraficantes que não foram presos continuaram trocando mensagens no grupo "trabalho forte". Eles se surpreenderam e se revoltaram quando viram as imagens divulgadas pelos policiais apresentando uma quantidade bem menor da droga na sede do Deic.

Um deles reclama do desvio da droga: "200 kilos colocaram". O outro interlocutor também se queixou: "Os cara roubou tudo. Bando de ladrão. Trocaram até as peça (tabletes)".

A Corregedoria da Polícia Civil abriu apurações preliminares para investigar as denúncias de desvios de drogas envolvendo policiais do Deic. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Segurança Pública, investigadores e delegados da 6ª Delegacia foram afastados.

Em outra investigação, o Ministério Público Estadual apurou que três investigadores da 2ª Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, do Deic, tentaram desviar 500 kg de cocaína de traficantes ligados ao PCC.

O plano também deu errado. Os policiais não conseguiram interceptar a droga. A cocaína acabou apreendida por agentes da Receita Federal no porto de Santos e estava em um caminhão carregado de sacas de açúcar. Dois entre os três policiais foram presos, mas já estão soltos.