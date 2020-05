Traficantes espancam quem fura a quarentena em favela do Rio de Janeiro

Enquanto o 'lockdown' completo não é adotado no Rio de Janeiro, os traficantes da favela do Acari impuseram a medida de forma oficiosa. Segundo o jornal 'O Dia', os moradores da comunidade denunciam agressões a quem está nas ruas após as 19h30. O horário para o toque de recolher foi estabelecido pelos criminosos.

"Os traficantes estão espalhados para colocar o povo que insiste em ficar na rua de volta pra casa, e é na lambada, mesmo. Sem dó, nem piedade. Eu tenho medo deles e mais ainda dessa doença", relatou uma moradora, de 45 anos. No chamado 'carro da lapada', traficantes também exibem os fuzis, conforme relatos nas redes sociais. "Abrace o papo ou o papo vai te abraçar", diz o carro de som.

A Polícia Civil do Rio informou que foi feito um registro de constrangimento ilegal sobre o caso, com base em divulgações da imprensa e redes sociais. A investigação está em andamento.