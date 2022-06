Traficantes mataram Aline Borel por desconfiar que ela era ligada a milícia

O inquérito sobre a morte da influenciadora Aline Borel foi concluído pela Polícia Civil do Rio. Aline foi morta a tiros em abril deste ano, em uma praia na cidade de Araruama (RJ).

A investigação mostrou que Aline foi vítima de quatro homens que acreditavam que ela agia como "olheira ou informante" para uma milícia que queria se instalar na região em que ela morava. Segundo o Uol, o inquérito concluiu que isso é uma mentira e que Aline não tinha relação com o grupo criminoso.

Os quatro suspeitos já estão presos por envolvimento com tráfico de drogas. Eles foram indiciados por homicídio triplamente qualificado pela morte de Aline. Luiz Henrique Mota Fersura, Natanel dos Santos Nunes, João Vitor Fernandes dos Santos e Ricardo Santos Oliveira vão responder pelo assassinato; Ricardo é apontado como o autor dos disparos que mataram Aline, que foi baleada duas vezes no rosto.

Ontem policiais da 118ª Delegacia fizeram uma operação cumprindo seis mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos.

O revólver calibre 38 usado no crime já foi apreendido, assim como uma das motos usadas para levar Aline até o ponto em que foi executada. Câmeras de segurança registraram o momento em que Aline foi levada até a praia onde foi morta.

A investigação diz que Aline foi abordada pelos criminosos, que mostraram uma foto de um homem que seria da milícia. Aline respondeu que conhecia a pessoa da imagem.

A partir daí, os criminosos disseram a Aline que ela só seria liberada por eles caso o homem da foto pagasse pelo resgate dele. Aline aceitou subir na moto de um deles, segundo a polícia afirmando que conhecia todos do bairro por conta de sua simpatia.

As imagens mostram as motos seguindo na direção da praia. Foram os últimos momentos de vida da jovem.

Fama na internet

Aline ficou conhecida depois que passou a publicar vídeos cantando músicas próprias e também fazendo covers de artistas como Sandy e Júnior. Entre as músicas dela, as mais famosas eram "É Cansativa a Vida do Crente" e "Vacilei Pô, Tô Ciente!".

A partir dos vídeos, vários memes surgiram com o rosto de Aline. Ela mantinha uma conta no Instagram, onde era seguida por famosos como Maisa Silva e Linn da Quebrada.

Em 2019, ela chegou a participar Programa da Maísa" (SBT) e posou com a apresentadora no Instagram.