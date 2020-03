Tragédia de Shakespeare no palco do Vila Velha, veja dicas para curtir o teatro

A Tempestade

Montagem comemorativa dos 60 anos da Companhia Teatro dos Novos (CTN), A Tempestade volta à cartaz no Teatro Vila Velha. O texto icônico do dramaturgo inglês William Shakespeare ganha versão com direção de Marcio Meirelles e grande elenco formado por 28 atores - entre os integrantes da companhia, da Universidade Livre e convidados.

A trama conta a história do duque Próspero, que após um golpe acaba exilado em uma ilha junto com a sua filha Miranda. Através do domínio de um espirito da natureza, Ariel, o duque bola um plano para retomar o poder. Próspero, no entanto, acaba sendo surpreendido pela revolta de Calibam, seu escravo na ilha, que também deseja se vingar. Nessa temporada acontecem no TVV três exposições ligadas ao espetáculo.

A Tempestade

Quando: Sexta a domingo, às 19h, até dia 12/04

Onde: Teatro Vila Velha (Campo Grande)

Ingressos: R$ 40| R$ 20

Vendas: Ingresso Rápido e bilheteria





Me Brega, Baile!

O espetáculo Me Brega, Baile! volta a cartaz na Sala do Coro do TCA. Com direção de Leandro Oliveira, ex-bailarino do Balé do TCA, a montagem traz em seu enredo cinco bailarinos homossexuais, que questionam questões como a heteronormatividade como padrão de comportamento na dança de salão e a representação de figuras negras no movimento.

“Me Brega, Baile! é um apelo para que nos deixem ser aquilo que queremos. Nos deixem usar salto, saia, brilho e dançar do jeito que a gente quiser, com quem a gente quiser. Sem conservadorismo, sem amarras”, conta Guilherme Fraga, um dos intérpretes do espetáculo. Além de Guilherme, estão em cena Alisson George, Jônatas Raine, Marcelo Galvão e Ruan Wills.

Me Brega, Baile!

Quando: de hoje a domingo, às 20h, e de 13 a 15

Onde: Sala do Coro do TCA

Ingresso: R$ 30 | R$ 15

Venda: ingresso rápido e bilheteria.