Traição descoberta dentro de cruzeiro provoca briga generalizada; vídeo

Um cruzeiro que navegava pelas águas da costa de Nova York, nos Estados Unidos, foi palco de uma briga generalizada entre os seus passageiros. A confusão foi causada por três integrantes que se envolverem em um triângulo amoroso.

O caso que aconteceu por volta de duas da manhã da última quinta-feira, 28, e repercutiu nas redes sociais. A viagem do navio Carnival Magic estava se encerrando após oito dias no Caribe. Durante uma festa do cruzeiro, uma das passageiras descobriu que havia sido traída pelo parceiro dentro do navio.

Porém, o que poderia ser uma discussão de casal virou uma briga com 60 pessoas trocando socos, chutes e garrafadas. Até cadeira chegaram a ser arremessadas. Toda a confusão teria durado aproximadamente uma hora.

last nights festivities on my carnival cruise ???????? pic.twitter.com/uehhfmCfaC — naim (@nyeem0) June 28, 2022

Em menor número, os seguranças até tentaram controlar os brigões, mas sem muito sucesso. No fim, a guarda costeira dos Estados Unidos precisou intervir e escoltou o navio até o porto.

Segundo a empresa responsável, não houve nenhuma pessoa ferida gravemente. Porém, algumas delas teriam sido banidas de entrar em um cruzeiro novamente.