Trailer ajuda a desvendar qual o mistério de Maldivas

As moradoras do Maldivas já se apresentaram, já disseram quando chegam à Netflix, mas o que ninguém sabe ainda é qual mistério é esse que literalmente incendiou o condomínio. A partir do dia 15 de junho, o sol, a piscina, os drinks e os romances se misturam a um verdadeiro clima de tensão… porque todas são suspeitas da morte de Patrícia/Léia (Vanessa Gerbelli), mãe de Liz (Bruna Marquezine).

Na história, durante toda a interrogação policial do detetive Denilson (Romani) - e da investigação que Liz começa por conta própria - Kat (Carol Castro), Rayssa (Sheron Menezzes), Milene (Manu Gavassi) e Verônica (Natalia Klein) vão fazer de tudo para que não descubram seus segredos. Afinal, para elas, o que importa são as aparências. Então, junte suas pistas, faça suas apostas, prepare seu drink favorito e mergulhe de cabeça na trama de Maldivas.

E ainda há mais personagens suspeitos, já que o elenco conta também com Klebber Toledo, Samuel Melo, Guilherme Winter, Ângela Vieira, Alejandro Claveaux, Filipe Ribeiro, Ricky Tavares e Marcelo Várzea. A série de 7 episódios tem produção da O2 Filmes com direção geral de José Alvarenga e direção de Daina Giannecchini.

Assista: