Trancoso: casamento de homens ainda é assunto

Roni Vieira e Gabriel Teodoro (foto: @mycolnmonteiro/Divulgação)

A festa de casamento de Roni Vieira e Gabriel Teodoro, último domingo, em Trancoso (BA), foi feita dentro da maior tradição: a cerimônia aconteceu no jardim da luxuosa Villa 21, na Praia dos Nativos. A festa, em seguida, foi realizada no mesmo local, com cenografia assinada pelo próprio Roni, que é considerado um dos melhores decoradores de eventos do país.

Cerca de 350 convidados estiveram presentes, com figurinos impactantes, seguindo o pedido dos noivos: black-tie, mesmo sendo na praia. 100 mil flores foram utilizadas durante a noite, distribuídas pelas áreas comuns do imóvel, que possui 40 mil m2 de jardim tropical.

Nas redes sociais, muitos acompanharam a celebração pela hastag #CasamentoRVGT.

Absolutamente dentro da lei, casamento entre homens, como esse, ainda é assunto no Brasil. “Fico muito feliz de poder participar da derrubada do muro de preconceitos e falsos moralismos que impediam a união de pessoas do mesmo sexo”, nos disse Vieira. A festa teve números impressionantes, como 4 mil doces e 2 mil bem casados.

Vanessa e Itamar Musse (Foto: Elias Dantas/Alô Alô)

Festão para Iemanjá

Vanessa e Itamar Musse abriram o seu antiquário, domingo, no Rio Vermelho, para reverenciar as celebrações em torno de Iemanjá. Conforme a tradição e a crença, a festa foi uma das mais concorridas do 2 de fevereiro. Por lá, políticos, empresários e artistas se confraternizaram até o final do dia, com vista para a Colônia dos Pescadores.

Márcio Davi (Foto: Divulgação)

Novo projeto

O arquiteto Márcio Davi está finalizando a criação da revista Projeta. A publicação, que terá veiculação semestral, trará informações sobre os últimos projetos, lançamentos na área de arquitetura e design, além de uma entrevista e duas matérias especiais – uma delas focada em sustentabilidade. “Foi uma maneira diferente, agradável e divertida que achamos de nos conectar com nossos clientes, parceiros e fornecedores”, nos disse Márcio.

Rumo ao altar!

A estilista Betina de Luca e o empresário Lair Pasetti ficaram noivos, nesse domingo, durante a festa de Iemanjá, no Rio Vermelho, em Salvador. O casal está junto há um ano – começaram a namorar em 2 de fevereiro de 2019. Lair, vale lembrar, é ex-marido de Luciana Tranchesi.

Alô, alô, Trancoso!

O Dia de Iemanjá foi comemorado nesse domingo, na Estrela D´Água, em Trancoso. Na ocasião, também foi festejado o aniversário de Beth Gavioli, dona da famosa pousada.

A cantora Elba Ramalho marcou presença na festa, que contou com comidinhas especiais e drinques diversos.

Sidney Quintela (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Disputa internacional

O site ArchDaily, que conecta 10 milhões de arquitetos de 232 países, está realizando seu concurso anual, que premia os melhores projetos ao redor do mundo em diversas categorias. O edifício Nouveau, em Lisboa, concorre na categoria residencial.

O empreendimento, que foi projetado pelo arquiteto baiano Sidney Quintela em parceria com a Dona Empreendimentos, Major Development e Leão Engenharia, tem 8 pavimentos e 21 unidades residenciais.

Camila Coutinho (Foto: Elias Dantas/Divulgação)

Entre nós

Camila Coutinho desembarcou na última sexta-feira em Salvador. Veio passar o final de semana e prestigiar as festas em torno de Iemanjá. Por aqui, ela foi hóspede de Eduarda Carvalho, no apartamento da Vitória. Precursora no universo das blogueiras, Camila nasceu no mundo digital há 13 anos, com o blog Garotas Estúpidas. De lá para cá, realizou campanhas para grandes grifes e se tornou uma celebridade no universo virtual.

Desembarque imediato

A atriz Maria Ribeiro vai desembarcar na capital baiana. Por aqui, ela participará de um bate-papo sobre o documentário “Outubro”, do qual ela assina a direção. A exibição da obra e o debate acontecerão no próximo sábado, às 18h, na Casa Ninja Bahia, no Rio Vermelho.