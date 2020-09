Trans satanista e anarquista vence primária republicana para ser xerife nos EUA

Foto: Reprodução

Se dizendo satanista e anarquista, a mulher trans Aria DiMezzo venceu na semana passada a primária republicana para a disputa do cargo de xerife do condado de Cheshire (New Hampshire, EUA). As informações são da Fox News.

Em postagem em blog na última sexta-feira, Aria disse que o sistema eleitoral norte-americano está falido. "Eles votaram apesar de não saberem absolutamente nada sobre a pessoa que estavam indicando para o cargo de aplicação da lei mais poderoso do condado", disse.

Aria estava se referindo ao seu perfil, tão distinto do professado pela grande maioria dos republicanos. Para completar, a trans tem como slogan "F*da-se a polícia", na contramão do presidente do país, o republicano Donald Trump.

"O sistema que o decepcionou ao permitir que eu, uma bizarra anarquista transexual e satanista, seja seu candidato a xerife é o mesmo sistema que estou atacando. Sinto muito, e sei que dói ouvir, mas esse sistema é uma mentira", protestou ela.

"A coisa toda é uma mentira. Está falida do começo ao fim, e minha existência como sua candidata a xerife é apenas como essa realidade foi jogada na sua cara", acrescentou.

Na eleição em novembro, Aria, que comanda uma igreja satanista em Cheshire, vai enfrentar o democrata Eli Rivera, que tenta o quinto mandato consecutivo.