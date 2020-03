'Transforme' sua cerveja em chope com a Xiaomi

Que a Xiaomi produz de escova elétrica até smartphones, passando por guarda-chuvas e tv box, vocês já sabem, mas os chineses não cansam de ampliar seus negócios e desde a última semana já está disponível no Brasil a Xiaomi Youpin Star Compass Beer Foam Maker, ou seja, um dispositivo que 'transforma' cerveja em chope.

Ele funciona da seguinte maneira: você coloca o produto na garrafa ou na lata - existe um para cada tipo - e ele, em questão de milésimos de segundos, dispara uma vibração em frequência ultrassônica produzindo a espuma, que ativa a fermentação da cerveja, acentuando as bolhas de gás e diminuindo o amargor. De acordo com a Xiaomi, a espuma previne a oxidação da cerveja quando entra em contato com o ar.

'Chopeira' da Xiaomi em ação (foto: Divulgação)

Os dispositivos pesam muito pouco (75g na versão para latas e 88g na versão para garrafas) e são impulsionados por duas baterias tipo AAA e são compatíveis com quase todas a latas e garrafas do mercado.

Obviamente, isso não é transformar cerveja em chope. Até porque diferença entre os dois está no processo pós-maturação da bebida já 'pronta'. Enquanto a cerveja é pasteurizada para que seu prazo de validade dure por mais tempo, o chope, não. A partir daí o envazamento da cerveja é feio em latas ou garrafas e o chope vai para os barris. O dispositivo da Xiaomi apenas substitui algumas daquelas 'chopeiras' para kegs de cerveja e/ou dá um aspecto mais legal na cervejiinha.