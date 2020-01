Trânsito é desviado na Av. Juracy Magalhães após carro colidir com poste

O tráfego de veículos está parcialmente bloqueado na via principal da Av. Juracy Magalhães, no sentido Lucaia, após a colisão de um carro com um poste, que acabou caindo. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (05) e, por causa disso, o fluxo de veículos precisou ser desviado para a via marginal, que fica próxima à entrada do bairro do Cidade Jardim.

O trânsito no sentido Itaigara não foi afetado, apesar do carro seguir no local. Equipes da Transalvador estão no local para orientar pedestres e condutores, bem como ganhantir a segurança viária. A Coelba foi acionada e está no local, que está parcialmente sem luz. A via principal continuará interditada até que a situação seja normalizada.