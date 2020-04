Trânsito é interditado na Avenida Sete para avanço de obras de requalificação

A partir deste sábado (4), o trânsito sofrerá alteração na Avenida Sete de Setembro, no Centro. O tráfego de veículos será bloqueado no trecho entre a Praça da Piedade e o Edifício Sulacap e a interdição deve durar cerca de duas semanas. A alteração no trânsito será adotada para permitir o avanço das obras de requalificação e atende a um pedido da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), órgão que coordena a intervenção na região.

O condutor que desejar chegar na Praça Castro Alves a partir da Av. Sete terá duas opções de tráfego. A primeira é fazer o retorno para a Rua Direita da Piedade, passando pela Rua Politeama de Baixo, chegar ao Comércio depois de descer a Av. Lafayete Coutinho (Contorno) e subir a Ladeira da Montanha. A outra opção é seguir pela Av. Joana Angélica, sentido Nazaré, descer ao Vale de Nazaré de onde pode chegar até à Baixa dos Sapateiros.