Trânsito é modificado na Rua Siqueira Campos, no Barbalho, a partir desta quinta

A partir de quinta-feira (27), o trânsito na Rua Siqueira Campos, no Barbalho, passa a ser apenas em sentido único, com fluxo permitido a partir da Rua dos Perdões, no Santo Antônio Além do Campo, em direção ao Instituto Central de Educação Isaías Alves (Iceia). A previsão é que esta alteração dure cerca de 30 dias.



De acordo com a Prefeitura de Salvador, a mudança é necessária para a conclusão da primeira etapa das obras de saneamento na via, sob responsabilidade da Embasa. Por conta das intervenções, o estacionamento será proibido em toda a extensão da Siqueira Campos.



O condutor que precisar trafegar na Rua Siqueira Campos precisará acessar a Rua dos Perdões. Já o itinerário dos ônibus seguirá novo roteiro, com os veículos acessando as ruas Emilio dos Santos, dos Perdões e dos Adobes, de onde seguem com o itinerário normal.



De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, agentes de trânsito e transporte vão intensificar a atuação na via com o objetivo de orientar condutores e pedestres. A sinalização também será reforçada no local.