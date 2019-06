Trânsito em Ondina tem alterações a partir desta quarta-feira (26)

Atenção motoristas que circulam por Ondina: o trânsito no bairro sofre alteração a partir desta quarta-feira (26), na Avenida Oceânica, no trecho próximo ao antigo hotel Othon Palace. A mudança ocorre em razão da segunda etapa das obras de requalificação da Orla do bairro.

Os veículos provenientes do Rio Vermelho, que desejam seguir para a Barra, deverão utilizar a Rua Dr. Oswaldo Ribeiro, marginal da Avenida Oceânica – onde fica localizada a Escola Dorilândia –, que passará a ter sentido único em direção à Rua Sabino Silva. Para isso, terão como opção fazer o retorno na Avenida Adhemar de Barros ou utilizar um novo acesso que foi aberto próximo ao posto de combustíveis Ypiranga.

Já os veículos provenientes da Barra continuarão utilizando a Avenida Oceânica até a entrada da Avenida Adhemar de Barros.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estarão presentes nas imediações durante os primeiros dias de mudanças, para orientar os condutores sobre as modificações no trânsito, e a região também será devidamente sinalizada.

Segunda Etapa

A obra de requalificação da Orla em Ondina integra o eixo Investe do programa Salvador 360 e conta com investimentos de R$ 27,5 milhões (incluindo as duas etapas - a primeira entregue no final de fevereiro deste ano). Foram feitas mudanças como alargamento de passeios, ciclovia, implantação de iluminação em LED, decks e guarda-corpos. Já a segunda fase da requalificação contará com mudanças ainda maiores.

Ela compreenderá um trecho de 1,2 quilômetro, entre a Praça das Gordinhas e a Praça Orungan, na Rua José Sátiro de Oliveira. A principal intervenção é a criação de três faixas em cada via. Além disso, a atual marginal da via terá único sentido, Rio Vermelho/Barra, e a via principal, funcionará em sentido único, Barra/Rio Vermelho.

De acordo com a prefeitura, a mudança vai aumentar a segurança no trânsito, pois, com a existência de um canteiro central, serão proibidas as conversões à esquerda.

Dentre as mudanças está a ampliação do calçadão e a recuperação do canteiro central, promovendo também melhoria no tráfego.

Esta etapa prevê ainda intervenções da Sukiyaki até a Curva da Paciência, num trecho de 430 metros e, assim como a primeira etapa, inclui ciclovia, requalificação da calçada, meio-fio em granito e iluminação em LED. A previsão é de que a intervenção seja entregue ainda este ano.

Ao todo, a prefeitura investiu mais de R$ 228 milhões em 17 trechos da orla.