Trânsito entre Ondina e Rio Vermelho será interditado a partir desta sexta (26)

A partir das 23h desta sexta-feira (26), o trânsito entre Ondina e o Rio Vermelho, que passa por obras de requalificação, será totalmente interditado. Os ônibus que circulam pelo local também terão seus itinerários modificados.

Com as mudanças, os motoristas não poderão transitar na Avenida Oceânica, no trecho próximo à Praia da Paciência com interseção com a Travessa Bartholomeu de Gusmão, onde também não será permitida a circulação de veículos.

A orientação da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) é que o veículo que trafegar no sentido Ondina para o Rio Vermelho siga pela Avenida Adhemar de Barros, acesse a Garibaldi e chegue à Rua Conselheiro Pedro Luiz, depois de passar pelo Lucaia. Já quem faz o sentido contrário (Rio Vermelho-Ondina) deve entrar na rua Eurycles de Matos, por onde chega à Garibaldi e acessa, em seguida, a Avenida Adhemar de Barros.

A previsão é que, na segunda-feira (29), o trânsito seja parcialmente liberado no sentido Rio Vermelho - Ondina. Já o tráfego pela Travessa Bartholomeu de Gusmão será aberto até a quarta-feira (31).

Transporte

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), por causa da interdição, algumas linhas de ônibus que circulam pela região terão seus itinerários modificados.

As linhas citadas na tabela abaixo que circulam sentido Barra – Rio Vermelho, que já estão entrando na Avenida Adhemar de Barros e saindo na Travessa Bartolomeu de Gusmão para ter acesso à Orla, vão continuar entrando na Avenida Adhemar de Barros, seguindo pela Avenida Anita Garibaldi, Rua Conselheiro Pedro Luis, Largo da Mariquita, e seguindo, a partir daí, seus itinerários.

Código Linha 0711 Santa Cruz – Campo Grande R2 0720 Vale das Pedrinhas – Vila Rui Barbosa 0722 Nordeste – Campo Grande R2 0804 Pituba – Campo Grande R2 0932 Rio das Pedras – Campo Grande R2 1001 Aeroporto – Praça da Sé 1002 Aeroporto – Campo Grande 1003 Aeroporto - Lapa 1030 Praia do Flamengo – Praça da Sé 1051 Est Mussurunga – Barra 1 1125 Narandiba/Doron – Barra 1 1130 Cabula 6 – Ondina 1230 Sussuarana – Barra R1 1340 Est Pirajá – Barra 1 N058 Lapa – Barra/Sabino Silva S004 Iguatemi – Praça da Sé S043 Aeroporto – Praça da Sé

Já as linhas que trafegam no sentido Barra vão seguir pela Rua João Gomes passando pela Rua da Paciência,acessar a Rua Eurycles Matos, Travessa Anita Garibaldi, Avenida Anita Garibaldi, retornando após o Monumento Cleriston Andrade e adentrando a Avenida Anita Garibaldi, depois Rua Adhemar de Barros, seguindo daí seu itinerário normal.

Código Linha 0711 Santa Cruz – Campo Grande R2 0720 Vale das Pedrinhas – Vila Rui Barbosa 0722 Nordeste – Campo Grande R2 0804 Pituba – Campo Grande R2 0932 Rio das Pedras – Campo Grande R2 1001 Aeroporto – Praça da Sé 1003 Aeroporto – Lapa 1030 Praia do Flamengo – Praça da Sé 1052 Estação Mussurunga – Barra 2 1126 Narandiba/Doron – Barra R2 1231 e 1231-01 Sussuarana – Barra R2 1341 Estação – Pirajá – Barra 2 S004 Iguatemi – Praça da Sé S043 Aeroporto – Praça da Sé