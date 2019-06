Trânsito na Avenida ACM é liberado após acidente que derrubou poste 

O trânsito na Avenida ACM, na altura da Rodoviária, no sentido Rótula do Abacaxi, foi normalizado por volta das 8h40 desta sexta-feira (28). Mais cedo, por volta das 5h30, parte da pista ficou interditada, após um acidente de trânsito.

Um motorista que dirigia um veículo de modelo Toyota Corolla, placa JRX 1224, bateu no poste e se feriu. A vítima, que não teve seu nome revelado, foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE) e seu estado de saúde não foi divulgado. A via ficou bloqueada, o que gerou um grande engarrafamento, que chegou até a Avenida Paralela. Para amenizar a situação, a Transalvador devsiou o tráfego por dentro da rodoviária.

A operação para liberação da via foi realizada pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) e pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). O poste foi guinchado para um canteiro ao lado da pista e será removido posteriormente. A Coelba também isolou os cabos que estavam sobre a avenida, mas o restabelecimento de energia no local ainda não foi retomado.

Guincho precisou de 'chupeta' para continuar operando (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Uma situação inusitada aconteceu durante a liberação da pista. Um dos guinchos usados para levantar o poste e colocá-lo no canto da pista teve um problema na parte elétrica durante o atendimento e precisou de uma 'chupeta'.

Para solucionar o problema, a Transalvador desviou um ônibus que estava na fila para entrar na rodoviária e pediu ajuda para que o guincho pudesse operar. Após o procedimento, o veículo foi liberado.