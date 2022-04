Trânsito na Rua dos Adôbes, no Santo Antônio Além do Carmo, é bloqueado para obras

O trânsito na Rua dos Adôbes, no Santo Antônio Além do Carmo, foi bloqueado nesta terça-feira (12) para o avanço de obras que ocorrem na região. De acordo com a Transalvador, a previsão é que a via fique totalmente interditada por mais 17 dias até a conclusão do serviço. Por conta disso, os motoristas, pedestres e passageiros devem ficar atentos ao transitar pelo local.

Condutores que desejam seguir em direção a Baixa do Sapateiros ou Aquidabã devem utilizar como opção de tráfego a Ladeira do Funil para acessar a Avenida JJ Seabra.

O acesso local à Rua Direita do Santo Antônio pode ocorrer pela Av. JJ Seabra, Taboão, Ladeira do Carmo ou ainda utilizar Rua dos Perdões, Travessa dos Perdões, Largo do Santo Antônio.

Agentes de trânsito e transporte estarão em rondas pela região para orientar a população sobre as mudanças. A operação do transporte será normalizada e o trânsito liberado tão logo as obras sejam concluídas.