Trânsito não sofrerá alterações com realização do evento-teste em Salvador

Hoje, às 18h, tem evento-teste no Centro de Convenções de Salvador, no bairro da Boca do Rio. Como a programação acontece em um dos momentos de maior movimentação no trânsito da cidade, algumas operações irão ocorrer.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), equipes estarão espalhadas ao longo da entrada do Centro de Convenções, na altura da Boca do Rio, desde a abertura dos portões até o final do evento. O objetivo é ordenar o trânsito e evitar que veículos não autorizados estacionem na via, prejudicando o fluxo.

Além disso, o órgão de trânsito recomenda que o motorista fique atento. A Avenida Octávio Mangabeira não sofrerá alterações, mas o acesso de veículos será interditado por blocos de concreto na via que fica atrás do Centro de Convenções.