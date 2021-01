Trânsito será bloqueado na Ladeira do Hospital Santa Izabel durante a madrugada

O tráfego de veículos na Ladeira do Hospital Santa Izabel, em Nazaré, vai ser interditado no sábado (9) e no domingo (10), entre às 22h e às 5h, em ambos os dias. O bloqueio é necessário para a realização de um serviço de drenagem, que será coordenado pela Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), segundo informou nesta sexta-feira (8) a prefeitura.

A orientação é para que condutores que estiverem no Centro com destino ao Barbalho desçam a Rua José Saramago, que fica nas proximidades da Praça Conselheiro Almeida Couto. Chegando no Vale de Nazaré, à direita da via, eles deverão subir a Ladeira do Arco, no Barbalho.

Já aqueles que fazem o sentido contrário, deverão seguir pela Rua Thales de Freitas (ao lado do Iceia), descer a Ladeira do Funil, virando à direita, e seguir para o Vale de Nazaré passando pela Sete Portas.