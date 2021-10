Trânsito será interditado em trecho da orla de Salvador na manhã de domingo

O tráfego de veículos na Av. Octávio Mangabeira, entre os bairros de Armação e Pituaçu, será interditado para a realização do evento “Corrida Retomada Salvador”, das 05h às 8h30, deste domingo (24).

No sentido Itapuã, o trecho compreende o retorno em frente ao McDonald´s até o Circo Picolino. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a interdição estará sinalizada e com a presença de agentes no local durante o evento.

A Transalvador informa que os condutores que saírem da Pituba e que desejam seguir sentido Itapuã têm como opção de tráfego as seguintes vias: retorno em frente ao McDonald´s, Av. Octávio Mangabeira, Rua Arthur de Azevedo Machado/Costa Azul, Av. Tancredo Neves, Av. Luís Viana Filho (Paralela), Av. Professor Pinto de Aguiar chegando à Av. Octávio Mangabeira.

Funcionamento dos ônibus

Os ônibus que têm o trecho interditado em seu itinerário farão o mesmo desvio que os veículos particulares. A operação volta ao normal assim que a via for reaberta para o tráfego.