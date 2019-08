Trânsito será modificado na Av. Dendezeiros por conta de obras

Quem pretende passar pela Avenida Dendezeiros, na Cidade Baixa, em Salvador, nesta quarta-feira (14), precisa ficar atento. O trânsito no Bonfim será interditado para a continuidade das obras de implantação do Caminho da Fé.

Segundo a prefeitura, neste primeiro momento, o tráfego será bloqueado no trecho entre as ruas da Imperatriz e Padre Cajueiro de Campos. Com o avanço das intervenções, outros locais serão interditados. Por conta disso, a circulação de carros e ônibus será alterada.

Os condutores de carros de passeio que trafegam na Av. Dendezeiros sentido a Igreja do Bonfim terão acesso da Praça Irmã Dulce até a Praça Dendezeiros. Os condutores terão ainda mais duas opções de trajeto para chegarem à Colina Sagrada.

A primeira é seguirem pela Avenida Luiz Tarquínio, acessar a Rua da Imperatriz e chegar à Baixa do Bonfim. É possível também utilizar a Avenida Caminho de Areia, entrar à esquerda na Rua Henrique Dias e, quando chegar na Rua Travasso de Fora, virar à esquerda para chegar na Baixa do Bonfim.

Quem quer seguir no sentido Centro também terá duas alternativas de tráfego. A primeira, saindo da Baixa do Bonfim, é seguir pela Rua da Imperatriz à direita, acessar a Avenida Luiz Tarquínio por onde pode chegar no Largo de Roma. A outra opção é seguir pela Rua Travasso de Fora e entrar na Rua Henrique Dias, chegando na Avenida Caminho de Areia, até o Largo de Roma.

Caminho da Fé vai ligar Santuário de Irmã Dulce a Igreja do Bonfim (Foto: Imagem do projeto/ Divulgação)

Estacionamento

A partir desta quarta, ficará proibido provisoriamente o estacionamento de veículos na Rua Henrique Dias, do lado direito, sentido ao Largo de Roma, para viabilizar o trânsito dos ônibus.

Agentes de trânsito e transporte, e monitores de tráfego vão orientar motoristas, pedestres e passageiros sobre as modificações, e ordenar o tráfego. A sinalização com as alterações na região também será reforçada.

A obra é realizada pela Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop). A previsão do órgão é de que os trabalhos em toda extensão da Av. Dendezeiros durem cerca de um ano. As intervenções são necessárias são para a construção de um novo sistema de macrodrenagem e novas valas técnicas em apoio aos serviços de telefonia, energia, transmissão de dados, além do fim dos alagamentos.

Ônibus

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que as linhas que circulam na Avenida Dedenzeiros tiveram os itinerários modificados. Os ônibus que circulam no sentido Ribeira, seguem agora, a partir do Largo de Roma, pela Avenida Luís Tarquínio, passando pela Baixa do Bonfim e Rua Travassos de Fora seguindo daí os itinerários nomais.

Confira as linhas

0216 - Ribeira – Lapa

0219 - Ribeira – Rodoviária

0220 - Ribeira – Sabino Silva

0220-01 - Ribeira – Barroquinha

0237 - Ribeira – Rio Sena/Alto da Terezinha

0238 - Ribeira – Plataforma/São João do Cabrito

0728, 0728-01, 0728-02 Ribeira – Nordeste

1141 - Cabula 6 – Ribeira

1403 - Cajazeiras 11 – Ribeira

1452 - Faz Grande 4/3/2 - Ribeira

Já as linhas abaixo, que circulam no sentido Centro, passam agora pela Rua Travasso de Fora, Rua Henrique Dias e Largo de Roma, seguindo daí seus itinerários.

0216 - Ribeira – Lapa

0219 - Ribeira – Rodoviária

0220 - Ribeira – Sabino Silva

0220-01 - Ribeira – Barroquinha

0237 - Ribeira – Rio Sena/Alto da Terezinha

0238 - Ribeira – Plataforma/São João do Cabrito

0728, 0728-01 e 0728-03 - Ribeira – Nordeste

0907 - Boca do Rio – Ribeira

1055 - Estação Mussurunga – Ribeira/São Joaquim

1127 - Narandiba/Doron – São Joaquim/Bonfim

1141 - Cabula 6 – Ribeira

1145 - Term Acesso Norte – Ribeira

1342 e 1342-01 - Estação Pirajá – Bonfim/Ribeira

1403 - Cajazeiras 11 – Ribeira

1452 - Faz Grande 4/3/2 - Ribeira

1535 - Vista Alegre - Ribeira

1608 - Paripe – Ribeira

1638 e 1638-01 - Fazenda Coutos - Ribeira

1662 - Base Naval – Ribeira

Os pontos de ônibus localizados na Avenida Dendezeiros, em ambos os sentidos, serão desativados provisoriamente em virtude das obras para requalificação do local. Os usuários terão como opção, no sentido Calçada, os pontos criados provisoriamente na Rua Henrique Dias.