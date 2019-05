Transmissão, ingresso, transporte: veja guia de Bahia x São Paulo

O Bahia enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira (29), em jogo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu por 1x0 no Morumbi, o tricolor baiano joga pelo empate para se classificar. A expectativa é de casa cheia para a decisão. Por isso, o CORREIO preparou este guia reunindo as informações detalhadas para o torcedor.

Ingressos:

A última parcial de público foi informada pelo clube às 17h40 de terça-feira (28) e registrava 32 mil ingressos garantidos para o jogo Bahia x São Paulo, que começa às 21h30, na Fonte Nova.

O CORREIO acessou o site da Arena Fonte Nova às 11h desta quarta e já está esgotado o setor Cadeira, que custava R$ 60. Ainda há ingressos para os setores Cadeira Superior Norte (ex-Super Norte), por R$ 60; Cadeira Especial Superior (ex-Oeste Superior), por R$ 120; Norte Premium, por R$ 120; Lounge, por R$ 160; e Visitante, por R$ 120. Criança até 11 anos entra de graça, exceto no Lounge, onde a gratuidade é até 6 anos.

Onde comprar:

Fonte Nova – A partir das 11h (começando pelo Sul/Dique)

Internet – Até 21h

Balcão de Ingressos – Shoppings da Bahia, Bela Vista e Paralela – 9h-18h

Turma Tricolor – Multishop Boca do Rio – 8h-18h

Espaço Tricolor – Shopping Estrada do Coco – 10h-18h

Atlética Sport Club – Mercantil Rodrigues (Calçada) – 8h-18h

Mapa de acesso à Fonte Nova; clique na imagem para ampliar (Foto: Divulgação)

Transmissão:

A partida entre Bahia e São Paulo será exibida pela TV Bahia/Globo (menos para RJ e RS), SporTV e Premiere.

Metrô:

A estação Campo da Pólvora funcionará até 0h30, meia hora a mais que o habitual, para garantir o transporte dos torcedores na volta para casa. Nas demais estações das linhas 1 e 2, o horário estendido será apenas para desembarque dos usuários. A passagem do metrô custa R$ 3,70.

Ônibus:

O sistema terá linhas extras até 1h30, com reforço principalmente nas estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte, que são integradas com o metrô. Ao todo, 34 linhas de ônibus prolongarão o serviço. Veja todas clicando aqui.

Prováveis escalações:

Os treinadores Roger Machado e Cuca encerraram a preparação com treinos fechados à imprensa e não revelaram as escalações.

No Bahia, a dúvida é em relação ao retorno do esquema tático com três volantes, adotado nos dois jogos como visitante contra o São Paulo, ou à manutenção de Ramires, que costuma ser titular nas partidas em casa - inclusive na vitória por 3x2 sobre o Fluminense, no domingo, pelo Brasileirão.

No São Paulo, o desfalque do atacante Antony, convocado pela seleção olímpica, deixa dúvida em relação à escalação de Everton ou Helinho. No meio, Hernanes está cotado para retornar.

Veja os prováveis times:

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Douglas Augusto e Ramires (Elton); Élber, Gilberto e Artur.

São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Hernanes; Everton (Helinho), Pato e Jonas Toró.