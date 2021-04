Transporte Complementar circulará durante paralisação dos rodoviários; veja linhas

Para atender os usuários do transporte público na manhã desta segunda-feira (19) durante a paralisação dos rodoviários, a Secretaria de Mobilidade (Semob) montou uma operação especial após o anuncio de paralisação geral dos rodoviários que atuam no Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) de Salvador. A categoria reivindica o pagamento das verbas rescisórias dos rodoviários que pertenciam à Concessionária Salvador Norte (CSN).

Das 4h às 8h da manhã, horário previsto para a paralisação, ônibus do Subsistema de Transporte Complementar (STEC), ou amarelinhos, darão apoio atendendo os principais corredores de tráfego. Cerca de 207 ônibus amarelinhos atuarão nas linhas de maior fluxo de usuários, dos quais 53 irão atender linhas do Subúrbio, 93 atenderão linhas do Miolo e 61 estão na região da Orla.

Também será dada atenção especial às proximidades das estações de transbordo, principalmente aquelas que fazem integração com outros modais de transporte.

“Nossa orientação é que os usuários que realmente precisarem sair neste horário dê preferência a outros modais de transporte, como o metrô, inclusive para evitar que os ônibus fiquem lotados neste momento delicado de pandemia”, disse o secretário de mobilidade, Fabrizzio Muller.

Agentes de trânsito e transporte irão acompanhar a operação, orientando usuários e auxiliando no que for necessário.

A gestão municipal está intermediando o acordo entre rodoviários e CSN, que ainda não foi apresentado pela empresa.

Fabrizzio Muller afirmou que a Prefeitura está empregando todos os esforços possíveis para que esta situação seja resolvida o mais breve possível, tanto para que os rodoviários recebam seus direitos trabalhistas quanto para evitar que a população seja prejudicada com a paralisação das atividades.

Confira as linhas que terão atendimento pelo STEC no horário da paralisação:

- Base Naval x Pituba

- Base Naval x Campo Grande/Barra

- Base Naval x Ribeira

- Paripe x Pituba

- Pirajá/RV x Pituba

- Conj. Pirajá 1 x Eng. Velho da Federação

- Boca da Mata x Pituba

- Cajazeiras 11 x Pituba

- Fazenda Grande 4 x Pituba

- Brasilgás/Cabula x Pituba

- Cajazeiras 11 x Barra

- Nova Brasília x Barra

- IAPI x Pituba

- Brasilgás/Sussuarana x Barra

- Lapa x Chame Chame

- Lapa x Barra Avenida

- Lapa x Garibaldi/Rio Vermelho/Pituba