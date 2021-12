Transporte de Airbus comprado por casal de empresários mobiliza cidade paranaense

Um casal de empresários da cidade de Morretes, no litoral paranaense, comprou um avião do tipo Airbus A318. O equipamento, que tem capacidade para transportar até 120 pessoas, deverá ficar em uma propriedade particular do casal, na área central da cidade. O transporte do avião, feito nesta quarta-feira (1) mobilizou a cidade e chamou a atenção da população local. Os compradores do avião informaram que são apaixonados por aviação.

O deslocamento da máquina contou com equipes de especialistas, representantes da Companhia Paranaense de Energia (Copel) e agentes da Polícia Militar (PM).

O percurso de 11 quilômetros – que normalmente pode ser percorrido em cerca de 20 minutos por um carro – demorou aproximadamente três horas. Foram necessários diversos cuidados, como o levantamento de cabos de energia, segundo reportagem do G1.

Entre 2008 e 2013, o avião voou pela empresa Línea Aérea Nacional de Chile, conhecida como Lan Chile, fazendo trajetos pela América do Sul. Entre 2013 e 2018, ele usada em viagens pelo Brasil pela Avianca, companhia aérea que faliu em 2019.

O modelo Airbus A318 é um avião civil de passageiros que tem capacidade para até 120 passageiros. A aeronave estava desde 2018 estacionada no aeroporto de São José dos Campos, interior de São Paulo, após o último voo.