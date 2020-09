Transporte intermunicipal volta a operar normalmente em toda a Bahia

O transporte intermunicipal foi liberado nesta segunda-feira (28) para as rodoviárias de todos os municípios da Bahia.

O transporte intermunicipal estava suspenso desde março, quando começou a pandemia do novo coronavírus, como medida de contenção ao avança do vírus no estado. Diariamente a lista de cidades interditadas era editada através do Diário Oficial do Estado (DOE) - o critério para liberação era passar 14 dias sem registros de novos casos da covid-19, e a suspensão acontecia automaticamente a cada novo registro da doença.

A autorização foi anunciada pelo governador Rui Costa na última sexta (25). A mudança nas ações de prevenção ocorrem porque houve redução dos casos de contaminação pela doença e desocupação dos leitos no estado.