Transporte por app só para mulheres realiza cadastro de motoristas em Lauro de Freitas 

Uma plataforma de mobilidade exclusiva para mulheres abriu cadastro para novas motoristas em Lauro de Freitas. O Lady Driver vai reunir as candidatas durante um pit stop no Estacionamento Deck Park G2 do Parque Shopping Bahia, nesta quarta-feira (17).

Durante o evento, uma equipe ficará a postos das 10h ás 17h para dar instruções sobre como se tornar uma prestadora de serviços da plataforma. Haverá ainda entrega de brindes e uma breve apresentação de informações importantes sobre o início das operações do app na cidade, como funciona o programa de recompensas, remuneração e dicas de atendimento.

O cadastro no Lady Driver é 100% gratuito e, entre as exigências estão possuir CNH com anotação EAR (documento fornecido pelo Detran, indicando que a pessoa habilitada está capacitada para exercer atividade remunerada com o veículo), e é necessário também possuir um veículo com menos de oito anos de uso, quatro portas, com ar-condicionado e devidamente licenciado.

As motoristas com cadastro aprovado e que não conseguirem passar no pit stop neste dia, poderão retirar seus brindes na sede da empresa, em Salvador. É necessário, antes, entrar em contato pelo Fale com a Lady, através do número de WhatsApp (71) 99251-8733. Esse contato também é o canal de comunicação para as motoristas não-cadastradas ou com cadastro pendente entrarem em contato com a equipe de suporte do app.

O Lady Driver tem como objetivo oferecer mais segurança e comodidade ao público feminino, tanto para as motoristas, quanto às passageiras. O aplicativo está em fase de captação de motoristas em Lauro de Freitas e deve começar a funcionar para o público no primeiro trimestre de 2022.

Esse é o único app de mobilidade exclusivo para mulheres, sejam motoristas ou passageiras. Todas as profissionais cadastradas têm os antecedentes criminais e o CPF checados antes de ter a inscrição confirmada.

Até o momento, o Lady Driver tem cerca de quatro mil passageiras cadastradas, em dois meses de lançamento.

Serviço:

O quê: Pit stop especial da Lady Driver em Lauro de Freitas

Quando: 17 de novembro, quarta-feira

Horário: de 10h às 17h

Onde: Estacionamento Deck Park G2 do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas