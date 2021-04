Transtornos mentais afastam 79 PMs das ruas na Bahia

A Bahia possui, atualmente, 79 policiais militares afastados do serviço por transtornos mentais. A informação é da Junta Médica do Departamento de Saúde da Policia Militar da Bahia (PMBA). Ainda segundo a junta, esses agentes foram realocados para o serviço administrativo ou estão temporariamente afastados. Entre as causas para o adoecimento psíquico dos profissionais estão desde a sobrecarga de trabalho até operações perigosas, passando pela dificuldade de adaptação à vida militar e até problemas pessoais.

Para o presidente da Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPMBA), Roque Santos, o número de colegas que passam por problemas é ainda maior...

Leia a reportagem completa e veja nove dicas para prevenir o adoecimento psíquico de policiais aqui!

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro