Travessia de caminhões no ferry-boat é suspensa e motoristas protestam

Com o feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia chegando na Bahia, a travessia de veículos pesados pelo ferry-boat, em Salvador, foi suspensa novamente, deixando vários motoristas sem poder trabalhar nesta quarta-feira (7).

Segundo a Internacional Travessias Salvador (ITS), desde novembro a passagem de veículos pesados saindo de São Joaquim, em Salvador, e do Terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, passou a ser suspensa nas vésperas dos feriados a partir às 5h, sendo retomada às 15h do dia seguinte ao feriado.

Os caminhoneiros fizeram um protesto no Terminal de São Joaquim na manhã desta quarta-feira (7) pedindo que essas medidas sejam esclarecidas com antecedência, já que muitos não conseguem ter uma comunicação clara nas estradas. "Disseram que não iriamos atravessar por causa do decreto", explica Ryan Moraes, um dos motoristas que não pode fazer a passagem.

Em nota, a Internacional Travessias Salvador explicou que a suspensão da travessia está ocorrendo desde novembro nos dias de sexta, sábado, vésperas de feriado.

"A suspensão ocorre em atendimento à resolução da Agerba e foi amplamente divulgada desde aquele momento nos veículos de comunicação, consta nos boletins diários enviados à imprensa e parceiros, e está fixada nos guichês, nos terminais, acessível a todos os usuários", diz um trecho do comunicado.

Vale lembrar que, com a medida, veículos de carga partir de 1.500kg, ônibus, jamanta, caminhão simples, caminhão trucado e micro-ônibus, reboque não podem ser embarcados no ferry-boat.