Travessia de lanchas entre Salvador e Mar Grande é retomada após 6 dias

A travessia de lanchas entre Salvador e Mar Grande voltou a operar nesta quarta-feira (24), de acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). O transporte estava suspenso há seis dias por conta do mau tempo.

De acordo com a Astramab, nesta quarta-feira, seis embarcações estão em operação, com saídas a cada 30 minutos.

Já a travessia para Morro de São Paulo continua operando com o conexão em Itaparica, pois as condições de navegação ainda estão impróprias entre a capital baiana e a Ilha de Tinharé. Com a conexão em Itaparica, os catamarãs saem do Terminal Náutico, atracam em Itaparica, de onde os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral (Valença) e fazem a pequena travessia em lanchas rápidas até o Morro.

As escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos operam normalmente nesta quarta-feira. A partir das 9h, elas zarpam do Terminal Náutico, fazem paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, retornando a Salvador às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 60.