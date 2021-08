Travessia de Salvador para Mar Grande e Morro de SP está suspensa

As travessias de lachas de Salvador para Mar Grande, na Ilha de Itaparica, e de Salvador para Morro de São Paulo, no Sul do estado, estão suspensas por tempo indeterminado. O motivo é o mau tempo deste domingo (1º) que tem deixado o mar agitado e apresentado risco para as pequenas embarcações. O serviço já tinha sido interrompido no sábado (31).

Em nota, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informou que os ventos fortes e o mar agitado permanecem na Baía de Todos os Santos, não permitindo a navegação das embarcações do sistema que partem do Terminal Naútico da Bahia, no Comércio.

“A Astramab informa que até o momento não existe previsão para a retomada das operações da travessia Salvador-Mar Grande, que também não operou no sábado. Qualquer mudança que ocorra, as informações serão atualizadas em novo boletim”, diz a nota.

A alterativa para quem precisa ir para Morro de São Paulo é usar o ferry-boat, desembarcar com Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, se seguir de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença. De lá, a travessia para Morro é feita em lanchas rápidas. Com conexão, o tempo de viagem fica em 3h20, ou seja, 1 hora a mais que o tempo do percurso direto.