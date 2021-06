A partir desta quinta-feira (3), os horários da Travessia Salvador-Mar Grande passam a ser de hora em hora. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), com a mudança, de Mar Grande para Salvador, o primeiro horário de saída do Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, será às 5 horas e o último, às 18 horas. Já de Salvador para Mar Grande, a primeira embarcação deixará o Terminal Náutico da Bahia às 6h30 e a última, às 19h30.

A nova grade de horários da travessia Salvador-Mar Grande foi aprovada pela Agerba, agência que regula e fiscaliza o sistema . A Astramab informa ainda que sempre que o movimento de passageiros exigir, as saídas das embarcações dos terminais serão feitas de meia em meia hora.

Confira os horários da Travessia Salvador-Mar Grande:

De Mar Grande para Salvador - 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h e 18h.

De Salvador - Mar Grande - 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 e 19h30.