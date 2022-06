Travessia Salvador-Mar Grande retoma operações após dias suspensa

A Travessia Salvador-Mar Grande foi retomada às 8h40 desta quarta-feira (29), quando a primeira embarcação saiu do Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica pela primeira vez desde a manhã da última segunda-feira. As operações haviam sido suspensas devido ao mau tempo, com mar agitado e fortes ventos na Baía de Todos-os-Santos.

Sete embarcações estão à disposição do tráfego e vão cumprir horários de saída de meia em meia hora dos dois terminais. O movimento de passageiros, neste momento, é moderado, mas com expectativa de crescer nas próximas horas. A última saída de Mar Grande, hoje, está prevista para às 18h e, de Salvador, às 19h30.

As escunas de turismo ainda não retomaram as operações hoje devido à instabilidade do tempo.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo ainda continuará operando nesta quarta-feira com conexão na cidade de Itaparica, pois as condições de navegação no percurso marítimo entre a capital e a Ilha de Tinharé ainda são adversas, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Com conexão, os catamarãs partem normalmente do Terminal Náutico, atracam no terminal marítimo de Itaparica, onde os passageiros seguem de ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a pequena travessia em lanchas rápidas até o Morro.

O percurso da viagem, quando feita com conexão, dura 3h20 (uma hora a mais em relação à viagem direta). Os horários saindo de Salvador são: 9h, 10h30 e 13h. Do Morro de São Paulo, 9h, 11h30 e 14h.