Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa pelo terceiro dia

A travessia Salvador-Mar Grande continua suspensa neste sábado (25) por conta dos ventos e das condições ruins para navegação na Baía de Todos-os-Santos.

Já é o terceiro dia seguido que o serviço não funciona e não há previsão de retomada, já que a travessia depende da melhora nas condições.

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), que administra o sistema, diz que as escunas que fazem o passeio às ilhas também não estão operando.

A travessia foi suspensa na quinta e na sexta, por recomendação da Capitania dos Portos. Na quarta, com a maré baixa, o serviço ficou três horas interrompido.

Na viagem para Morro de São Paulo, feita com conexão no Terminal de Bom Despacho, houve alterações. Os passageiros devem seguir de ferry e depois pegar um ônibus até Ponta do Curral, em Valença, para então embarcar em lanchas até Morro. Com isso, o tempo de viagem fica 1h mais longo, chegando a 3h20.