Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa por conta de mau tempo 

A Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa neste domingo (14), por conta do mau tempo. As operações foram interrompidas no sábado (13), às 8h, por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia, com alerta para as condições desfavoráveis de navegação na baía.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia, o mar continua muito agitado e os ventos fortes, com rajadas de até 30 Km/hora. As escunas de turismo que fazem o tradicional passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos também não estão operando pelo mesmo motivo.

Morro de São Paulo com conexão

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo vai continuar operando neste domingo com conexão em Itaparica, já que as condições de navegação em todo o trajeto entre Salvador e a Ilha de Tinharé continuam adversas.

Com conexão, os catamarãs saem normalmente do Terminal Náutico, atracam no Terminal Marítimo de Itaparica, na Ilha de Itaparica, onde os passageiros seguem viagem em ônibus das concessionárias até a Ponta do Curral (Valença). Daí, fazem a pequena travessia até o Morro em lanchas rápidas.

O tempo da viagem, com conexão, entre a capital e o Morro de São Paulo fica em 3h e 20m - uma hora a mais em relação à viagem direta de catamarã. Os horários saindo de Salvador são 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo, as saídas acontecem às 9h, 11h30, 14h e 15h.