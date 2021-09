Travessia Salvador – Mar Grande será interrompida devido a maré baixa

O serviço de travessia das lanchas entre o Terminal Náutico, em Salvador, e Mar Grande, em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, será interrompido entre às 10h30 e às 13h deste sábado (11). O motivo é a maré baixa que impede a atracação segura das embarcações na ilha, devido à pouca profundidade do canal.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), responsável pelo serviço, sete embarcações estão fazendo a travessia. A operação começou às 5h e as lanchas estão saindo a cada meia-hora. O movimento de passageiros está tranquilo. Neste sábado, a última saída de Mar Grande será às 18h30 e, de Salvador, às 19h30.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera normalmente, disponibilizando cinco horários nos dois terminais. O primeiro catamarã partiu do Terminal Náutico às 8h30. Os horários seguintes serão às 9h, 10h30, 13h e 14h30.

No sentido do Morro para a capital, os horários são: 9h, 11h30, 13h, 14h30 e 15h. Os usuários podem adquirir a passagem, que custa R$ 113, nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico. A viagem direta de catamarã entre a capital e a Ilha de Tinharé dura cerca de 2h20.

Também têm boa procura neste sábado as escunas de turismo que operam o tradicional Passeio às Ilhas da Baía de Todos os Santos. As embarcações saem a partir das 9h do Terminal Náutico, fazem paradas na Ilha dos Frades e Itaparica, e retornam às 17h30 a Salvador. A tarifa é R$ 60 por pessoa.