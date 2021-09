Travesti é presa por esfaquear lutador de jiu-jitsu após programa

Uma travesti foi presa em São Paulo por esfaquear um lutador de jiu-jitsu após a realização do programa. De acordo com a TV Bandeirantes, a discussão entre os dois começou após ela tentar aplicar um golpe financeiro no cliente.

Segundo as informações da polícia, os dois combinaram um valor de R$ 40 para o programa, que foi realizado em um motel. Após finalizarem os serviços, a profissional do sexo colocou o valor de R$ 400 na maquininha de cartão de crédito, cuja tela estava riscada justamente para dificultar a visualização do valor por parte da vítima.

No entanto, o lutador percebeu o golpe e questionou a travesti. Os dois entraram em luta física e ela acabou esfaqueando o rapaz.

O homem foi levado ao hospital e passa bem. Já a travesti tentou fugir do motel, mas foi interceptada pela polícia e levada para a delegacia.